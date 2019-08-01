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В Украине запустили сервис проверки стоимости индивидуальных автономеров

01.08.2019 / 16:51
В Украине заработал сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

С 31 июля вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 24 июля 2019 №663, согласно которому расширяется перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами. Отмечается, что услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

На сайте номерные знаки сгруппированы по восьми категориям и гражданин имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациям:

1. Комбинации четырех одинаковых цифр - 30 тыс. гривен;

2. Последовательные комбинации от 0001 до 0009 - 30 тыс. гривен;

3. Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) - 10 тыс. гривен;

4. Две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) - 10 тыс. гривен;

5. Комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. гривен;

6. Комбинации, начинающиеся с двух нулей, в которых последующие цифры неодинаковы (например, 0032) - 8 тыс. гривен;

7. Три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) - 4 тыс. гривен;

8. Комбинации, где одинаковые: первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) - 4 тыс. гривен.

Напомним, 24 июля Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров. В частности, в ходе заседания Кабмин одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076".

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номера, МВД, сервис проверки стоимости индивидуальных автономер, индивидуальные номера
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