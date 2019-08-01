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Епифаний освятил восковые куклы Филарета и свою

01.08.2019 / 15:39
Епифаний освятил восковые куклы Филарета и свою
Фигуры Филарета и Епифания Источник: Страна
Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета

В Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации.

Об этом пишет журналист Анастасия Рагимова в Facebook, сообщает «Страна».

Она отмечает, что помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее.
«Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур - что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь», - журналистка.

Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.

Открытие музея для посетителей состоится 3 августа, находится он в здании музея Второй мировой войны в Киеве.

 

 

Источник: Inpress.ua
киев, Филарет, Епифаний
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