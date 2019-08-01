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На Сумщине верующие отметили День Крещения Руси массовым купанием

01.08.2019 / 15:29
На Сумщине верующие отметили День Крещения Руси массовым купанием
Сумщина Источник: Центр информации УПЦ
Массовое купание происходило в шестой раз

На Сумщине Ильинская община Украинской Православной Церкви отметила День Крещения Руси массовым купанием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира Ильинская православная община присоединилась к общецерковным торжествам по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси.

Начался праздничный день водосвятным молебном с акафистом великому князю Владимиру. Настоятель Ильинского храма протоиерей Сергей Зеленский отслужил молебен и совершил Божественную Литургию.

Продолжилось праздничное богослужение традиционным крестным ходом к местному водоему и общим погружением в воду.

«Начали эту традицию в Ильинской православной общине в 2013 году, к 1025-летию со Дня Крещения. Нынешнее массовое купание происходило в шестой раз, но каждый год такое продолжение богослужения воспринимается верующими с особым подъемом и трепетом, ведь символизирует собой воссоединение с историческим прошлым нашего народа - Крещение наших предков в Днепровских водах», - рассказали в Ильинской общине.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, сумщина
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