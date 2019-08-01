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Зеленский ввел в Нацсовет по антикоррупции еще двух чиновников

01.08.2019 / 17:54
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

В Совет включены Сергея Верленова и Александра Данилюка.

Напомним: своим указом от 25 июня Зеленский обновил состав Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.

В Совете работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Источник 

Нацсовет, Данилюк, Зеленский, Нацсовет по антикоррупции, Верленов
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