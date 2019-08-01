В Минске договорились о разминировании вокруг моста в Станице

Об этом в Facebook сообщила прес-секретар Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО ", - отметила Олифер.

По ее словам, украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Кроме того, достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с 1 августа с.г.

"До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок НЗФ ОРДЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным" , - говорится в сообщении.

По информации пресс-секретаря, в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

Олифер также сообщила, что в подгруппе по социально-экономическим вопросам работают над жизнеобеспечением Донбасса.

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