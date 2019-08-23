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ОБСЕ: работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены

23.08.2019 / 09:43
Украинская сторона уведомила Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе Мартина Сайдика об окончании работ с разминирования возле моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в заявлении Мартина Сайдика.

"Участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - заявил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Напомним: 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.

Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.

26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.

30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.

Источник

разминирование, ОБСЕ, станица Луганская
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