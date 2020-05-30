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Данилюк: Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении

30.05.2019 / 11:08
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Первое и главное на этом этапе – это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Источник

Данилюк, Зеленский
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