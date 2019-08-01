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"Нафтогаз" оценил ущерб от захвата Россией своих активов в Крыму на 5,2 миллиардов долларов

01.08.2019 / 11:17
НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление.

 

В частности, о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.

Об этом 31 июля сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Группа Нафтогаз просит Суд обязать РФ выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Напоминаем: НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.

Россия не признала решение суда Гааги по иску "Нафтогаза".

Источник 

ущерб, Крым, Нафтогаз
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