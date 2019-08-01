ОП: мораторий на продажу земли отменят до конца года

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук в интервью изданию Bloomberg.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», - сказал он, отметив, что Офис Президента ищет «наименее болезненную и наиболее эффективную модель» открытия рынка.

По словам Гончарука, на данном этапе команда Президента Владимира Зеленского проводит переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка земли в Украине. Наиболее радикальная модель отмены моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, наименее радикальная - на 0,5%, отметил он.

Напомним, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в Украине еще в 2001 году с целью, в частности, обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. С того времени парламент его регулярно продлевал. В декабре 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

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