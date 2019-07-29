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Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех»

29.07.2019 / 10:33
Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех»
Синод УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Участники Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех»

Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об обмене пленными в формате «всех на всех» и установлении мира на Донбассе.

Для содействия этой инициативе, во время заседания Священного Синода 28 июля, была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

Участники Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех».

В Комиссию вошли: архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, епископ Барышевский Виктор викарий Киевской Митрополии, и протоиерей Владислав Диханов, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Центр информации УПЦ
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