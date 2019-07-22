В РПЦ заявили, что на Афоне «происходит фактическое разделение» из-за действий Варфоломея по Украине

Действия Константинопольского Патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников Патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что антиканонические действия Константинопольского Патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой горе тоже происходит фактическое разделение», – сказал он.

Протоиерей пояснил, что «одни монастыри из послушания Константинопольскому Патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный Патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является Патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из ПЦУ».

Представитель РПЦ назвал печальным, что «в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения».