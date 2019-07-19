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Зеленский заявил об еще одной масштабной схеме хищений в оборонке

19.07.2019 / 13:15
Президент Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело относительно хищений в оборонной промышленности во времена предыдущей власти.

"Впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает в огромных масштабах. Вы слышали о нашумевшей истории в государственном концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как выяснилось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов США на счета оффшорных компаний за якобы оказанные услуги. Хочу напомнить, что это все народные деньги", - заявил Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, 11 июля экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Обновленный состав наблюдательного совета назвал приоритетом для концерна проведения международного аудита. Ожидается, что он продлится до 9 месяцев.

Вопрос проведения международного аудита "Укроборонпрома" обострился после журналистского расследования о масштабных хищениях в концерне.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив ей 12 июня Абромавичюса, а 9 июля - Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка. Еще в состав совета входит Энтони Тетерев. Еще одна должность, которая относится к квоте Кабинета министров, пока вакантна.

В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.

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Укроборонпром, хищения, Зеленский
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