Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича

Об этом сообщил представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.

"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", - сказал Кравченко в комментарии агентству в понедельник.

По его словам, заседание в понедельник, 15 июля, как таковое не состоялось.

Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

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