Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол, которого цитирует госагентство БелТА.

Напомним, ранее Зеленский пригласил принять участие во II форуме регионов двух стран в адресованном Лукашенко поздравления в связи с Днем независимости Беларуси, который отмечается 3 июля.

Проведение II Форума регионов Беларуси и Украины запланировано на октябрь 2019 года в Житомире.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

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