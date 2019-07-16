Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Нацполицию поступили от Генеральной прокуратуры письмо и копия постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в частности Иванющенко, на основании чего он был снят с розыскных баз. Поскольку поступило такое письмо и копия постановления, согласно требованиям законодательства, розыск этого гражданина был возобновлен", - отметил Тракало.

По его словам, соответствующая информация внесена в розыскные базы.

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