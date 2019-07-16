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В Одессе вандалы осквернили храм УПЦ

16.07.2019 / 12:09
В Одессе вандалы осквернили храм УПЦ
Храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Источник: Центр информации УПЦ
На металлических дверях, которые находятся в стене у входа в храм, вандалы оставили надпись «God is dead», что переводится как «Бог умер»

В Одессе в ночь с 14 на 15 июля храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия пострадал от рук неизвестных.

Как передает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сообщил настоятель храма протоиерей Владимир Корецкий в Facebook.

На металлических дверях, которые находятся в стене у входа в храм, вандалы оставили надпись «God is dead», что переводится как «Бог умер».

«Вечером уходил, всё было нормально. Но ночью, видать, возле храма побывали поклонники Ницше. Теперь вот придётся закрашивать вход в подвал», – прокомментировал случившееся протоиерей Владимир.

Храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия построили в Одессе в 1882 году. В 1953 году церковь закрыли и устроили в ней профтехучилище. В 1997 году храм вернули верующим. 24 мая 2003 года, после реставрации, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил церковь в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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