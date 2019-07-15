Кража миллиарда в Молдове: среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко

Об этом сообщает издание NewsMaker.

11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

Cеред тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.

Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке, журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около 1 миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

Источник