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Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме

15.07.2019 / 15:15
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение о выходе из ядерной сделки с Ираном назло предыдущему президенту Бараку Обаме.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным письма экс-посла Британии в Вашингтоне Кима Деррока, который оказался в распоряжении издания, выход из ядерного соглашения был принят из-за "личных причин" Трампа, поскольку соглашение было подписано при президенте Обаме.

Также в своем письме экс-посол отмечал, что между советниками американского президента были разногласия по поводу выхода из сделки. Деррок добавил, что тогда Белый дом не имел четкой стратегии дальнейших действий после выхода из ядерного договора.

Отмечается, что данное письмо было отправлено в мае 2018 года, после того, как тогдашний министр иностранных дел Британии Борис Джонсон пытался отговорить Трампа выходить из ядерной сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране отклонили призывы о возврате к выполнению ядерной сделки заключенной в 2015 году с мировыми государствами. В Тегеране заявили, что продолжат накапливать запасы обогащенного урана.

Отметим, ядерное соглашение было заключено в 2015 году, и, согласно документу, Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерного соглашения и ввел санкции в отношении Тегерана.

Источник 

Обама, Иран, Трамп, ядерная сделка
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