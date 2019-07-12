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Волынская ОГА распорядилась о перерегистрации 10 приходов УПЦ в ПЦУ

12.07.2019 / 11:18
Волынская ОГА распорядилась о перерегистрации 10 приходов УПЦ в ПЦУ
Распоряжение Волынской ОГА Источник: Центр информации УПЦ
Изменения о перерегистрации в ПЦУ должны быть внесены в уставы десяти церковных общин

Распоряжение о перерегистрации уставов 10 религиозных общин Украинской Православной Церкви на Волыни - в Православную Церковь Украины выдала 11 июля Волынская областная госадминистрация.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий документ опубликовал на своей странице в фейсбук протоиерей Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

Согласно фотокопии распоряжения от имени временно исполняющего обязанности главы Волынской ОГА Александра Киричука, изменения о перерегистрации в ПЦУ должны быть внесены в уставы десяти церковных общин Украинской Православной Церкви.

«Что интересно, – временно исполняющего обязанности не остановил даже тот факт, что представители таких общин, как Свято-Преображенская УПЦ в селе Четвертня и Свято-Покровская УПЦ в селе Хмельницкое подавали в ОГА соответствующие обращения и решения протоколов, которые подтверждают, что в этих селах так называемого перехода в ПЦУ не произошло ни юридически, ни фактически. То же касается и других, перечисленных в распоряжении», – прокомментировал распоряжение Волынской ОГА протоиерей Олег Точинский.

Священник также обратился к действующей власти с призывом «не делать колоссальных ошибок» и не повторять опыт предыдущих властей.

«Почему-то думалось, что война предыдущего президента с Церковью Христовой, а особенно ее последствия в виде рейтинга в 25%, должны были научить всех "новых", что так делать нельзя», - заключил протоиерей Волынской епархии.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Волынская ОГА, пцу
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