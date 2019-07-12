Войти | Зарегистрироваться
12:35

пятница,
12 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Генпрокуратура: суд ЕС вскоре может отменить санкции против Януковича и К°

12.07.2019 / 11:46
Суд Европейского Союза в ближайшее время может принять решение об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"В ближайшее время суд Европейского Союза может принять решение по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко (экс-глава Миндоходов), Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер), Виктора Пшонки, Артема Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем) и Андрея Клюева (экс-глава администрации Януковича) об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлял Совет ЕС в течение 2016-2018 годов. Следует отметить, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС", - написала Сарган.

В то же время она отметила, что решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины.

Сарган напомнила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе.

Источник 

ГПУ, Янукович, суд ЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июля
11 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.