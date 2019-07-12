Генпрокуратура: суд ЕС вскоре может отменить санкции против Януковича и К°

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"В ближайшее время суд Европейского Союза может принять решение по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко (экс-глава Миндоходов), Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер), Виктора Пшонки, Артема Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем) и Андрея Клюева (экс-глава администрации Януковича) об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлял Совет ЕС в течение 2016-2018 годов. Следует отметить, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС", - написала Сарган.

В то же время она отметила, что решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины.

Сарган напомнила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе.

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