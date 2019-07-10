В Одессе 12 июля тысячи верующих УПЦ пройдут с Касперовской иконой Божией Матери

В Одессе 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Касперовской иконы Божией Матери, состоится масштабный крестный ход, который возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на данные Одесской епархии, торжества начнутся в 07.00 в Свято-Успенском кафедральном соборе с акафиста перед чудотворной Касперовской иконой Божией Матери.



После Божественной литургии начнется общеепархиальный крестный ход с Касперовской иконой и многочисленными святынями. Ориентировочное начало крестного хода - около 10.00. Верующие УПЦ пройдут по улицам Одессы к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.



На Соборной площади будет совершен торжественный молебен о мире в Украине и процветании Одессы.



Украинская Православная Церковь приглашает верующих УПЦ - жителей и гостей Одессы в день торжеств поклониться Чудотворному Касперовскому образу.



Как сообщал Центр информации УПЦ, 2018 году в Одессе в торжествах в честь чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Покровительницы Причерноморского края, более 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по улицам города.



*** Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.



К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.



С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.



Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.



С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.