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В Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой

12.07.2019 / 15:59
В Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
После литургии верующие прошли крестным ходом от Свято-Успенского кафедрального собора - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору

В Одессе сегодня, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и день почитания чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Покровительницы Причерноморского края, более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ, торжества начались накануне вечером, в Успенском кафедральном соборе, где митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение.

Сегодня утром в Успенском соборе владыка Агафангел совершил чтение акафиста перед чудотворным образом Касперовской Божией Матери, а затем возглавил праздничную Божественную литургию.

После литургии верующие прошли крестным ходом от Свято-Успенского кафедрального собора - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

На площади перед Спасо-Преображенским собором правящий архиерей совершил праздничный молебен с молитвой о мире в Украине и процветании Одессы.

По окончании торжеств многочисленным паломникам была предложена праздничная трапеза.

***Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Украину из Трансильвании, территория современной Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, который поселился в Херсонской губернии.

Икона передавалась по наследству с поколения в поколение, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени живопись на Касперовской иконе плохо просматривалась. В феврале 1840 года помещица Касперова со слезами ночью молилась перед иконой, и увидела, как лик Богородицы просветлел, и образ обновился.

С тех пор от иконы стали происходить исцеления.

С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону приносили в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом православные жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе.

В 1936 году после уничтожения собора икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Сейчас чудотворный образ находится в нём.

Источник: Inpress.ua
икона, Одесса, УПЦ
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