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Представительство ЕС призывает депутатов Рады принять законопроект о работе ВАКС

11.07.2019 / 09:44
Представительство Европейского Союза в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

А также обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении пресс-службы Представительства в Твиттер в среду, 10 июля.

Дипломаты отметили, что для борьбы с коррупцией крайне важно, чтобы ВАКС мог сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ, но не был перегружен тысячами других дел.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о ВАКС, касающихся начала работы суда. Документ зарегистрирован под №10426 8 июля.

По словам президента, законопроект также позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

В мае собрание судей ВАКС Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Собрание также избрало его председателем судью первой инстанции Елену Танасевич.

Источник 

Рада, ЕС, ВАКС
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