Гройсман поручил Минфину и МОУ посчитать стоимость парада

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Поручил Минфину и Минобороны тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. Мы решим два вопроса - инициативу о повышении выплат и проведении парада не за счет соцвыплат. Предложения будут предоставлены Президенту", - сказал Гройсман.

По его мнению, 24 августа должен быть парад доблести, гордости и достоинства, это возможность отдать дань уважения нашим защитникам. "Во время этого парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать свое почтение и уважение к нашим героям", - добавил премьер.

Он отметил, что считает правильной идею Президента о премировании военнослужащих. "Имеем ситуацию, когда каждый украинский воин, защищавший нашу страну, имеет 10 тысяч гривень, а те, кто был на передовой, значительно больше", - сказал глава правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День Независимости, зато 300 миллионов гривень будут направлены на премии военнослужащим.

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