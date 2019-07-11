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Гройсман поручил Минфину и МОУ посчитать стоимость парада

11.07.2019 / 10:15
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министрам подсчитать стоимость проведения военного парада на День Независимости Украины, чтобы предложить Президенту Зеленскому не отменять его.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Поручил Минфину и Минобороны тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. Мы решим два вопроса - инициативу о повышении выплат и проведении парада не за счет соцвыплат. Предложения будут предоставлены Президенту", - сказал Гройсман.

По его мнению, 24 августа должен быть парад доблести, гордости и достоинства, это возможность отдать дань уважения нашим защитникам. "Во время этого парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать свое почтение и уважение к нашим героям", - добавил премьер.

Он отметил, что считает правильной идею Президента о премировании военнослужащих. "Имеем ситуацию, когда каждый украинский воин, защищавший нашу страну, имеет 10 тысяч гривень, а те, кто был на передовой, значительно больше", - сказал глава правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День Независимости, зато 300 миллионов гривень будут направлены на премии военнослужащим.

Источник 

парад, Гройсман
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