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Представитель УПЦ КП сравнил рейдерские захваты храмов активистами ПЦУ с грабежом крестоносцами Константинополя

11.07.2019 / 10:15
Представитель УПЦ КП сравнил рейдерские захваты храмов активистами ПЦУ с грабежом крестоносцами Константинополя
Епископ Андрей Источник: Фейсбук
По его мнению, борьба членов ПЦУ не со страстями, а со своим отцом «Филаретом, может вернуться к ним «бумерангом»»

В Православной Церкви Украины беспокоятся больше о новшествах и приумножении материальных благ путем захвата имущества УПЦ КП, при этом повторяют события крестового похода 1201 года.

Об этом сказал епископ Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Васильковский Андрей (Маруца), сообщается на странице УПЦ КП в Facebook.

«В ПЦУ больше беспокоятся о «нововведениях»: дресс-код для женщин, чтобы было людям на чем сидеть в храмах, большой активностью в фейсбуке, а о главном забывают: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Вот главный признак, что это настоящая Православная Церковь, – подчеркнул Маруцак. – О какой любви можно говорить, когда наши братья беспокоятся больше о приумножении церковного имущества путем захвата его у Киевского Патриархата: "и из-за увеличения беззаконий охладеет любовь во многих" (Мф. 24:12)».

По словам иерарха УПЦ КП, действия руководства ПЦУ напоминают логику крестоносцев при захвате Константинополя.

«Повторяете в виде фарса позорное историческое событие 1201 года – крестовый поход тамплиеров на святую землю. Но из-за нехватки денег решили завернуть к богатому Константинополю. Ограбив своих братьев – православных, вывезли такое количество золота, что едва довезли домой, а об освобождении святой земли от магометан было принято решение: в другой раз», – заявил он.

По его мнению, борьба членов ПЦУ не со страстями, а со своим отцом «Филаретом, может вернуться к ним «бумерангом»».

Епископ УПЦ КП напомнил, что совсем недавно гонители Филарета «выкрикивали ему уважительное "осанна"», а теперь очерняют его.

Маруцак пожаловался также, что его незаконно запретили в служении на 3 месяца и «выбросили» из Феодосьевского монастыря, собрав на него одного «больше десятка "титушек"». И обратил внимание, что активисты новой церковной структуры захватили не только монастырь, но даже купленный УПЦ КП автомобиль «Peugeot».

«Интересы Феодосиевского монастыря вместе с имуществом, которое принадлежит Киевскому Патриархату (в том числе машина "Peugeot", которую купил архимандрит Макарий этой весной на средства Киевской патриархии), захват других храмов, и давление направлено на разрушение Киевского Патриархата со стороны ПЦУ, как раз и свидетельствуют о обмирщение, что и является главным врагом Церкви», – заключил он.

Ранее Филарет уволил наместника Феодосиевского монастыря за переход в ПЦУ. Андрей Маруцак тогда стал единственным, кто не проголосовал за обращение к главе ПЦУ Епифанию Думенко с просьбой принять монастырь в свое подчинение. В свою очередь, наместник монастыря архимандрит Макарий Папиш заявил, что «мы не идем в откол и остаемся в ПЦУ». Кроме того, он утверждает, что УПЦ КП уже не существует, а потому все указы Филарета — недействительны.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, ПЦУ
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