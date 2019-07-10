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В России предъявили окончательное обвинение всем 24 украинским морякам

10.07.2019 / 19:16
Координатор команды украинских моряков адвокатов Николай Полозов сообщил, что обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России всем 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом адвокат написал в Facebook.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - пишет Полозов.

Он уточнил, что последнему обвинение в ходе сегодняшних следственных действий было предъявлено моряку Андрею Артеменко.

По словам адвоката, предположительно на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Источник 

РФ, пленные моряки
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