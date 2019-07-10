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Одесский суд полностью оправдал Труханова

10.07.2019 / 18:54
Суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.

Соответствующий приговор 9 июля объявил Малиновский райсуд Одессы.

Он пришел к выводу, что следствие и прокуратура не доказали наличие умысла на завладение деньгами и злоупотребления властью.

Вместе с Трухановым в завладении средств местного бюджета обвиняли: его заместителя Павла Вугельмана, главу комиссии по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, представителей фирм, причастных к продаже, Петра Загодиренко и Игоря Кравченко, оценщицу имущества Галину Богданову.

Суд считает, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатила в два раза. Поэтому не установлена вред, который мог нанести преступление.

Суд решил, что обвиняемые Труханов, депутат горсовета Василий царапают и адвокат Игорь Кравченко "не считаются привлеченными к уголовной ответственности".

Лицам, которые занимают такие должности, в соответствии с законодательством, сообщать о подозрении должен генеральный прокурор, его заместитель или руководитель региональной прокуратуры. Подозрения Труханову, скребет и Кравченко подписал заместитель генпрокурора Назар Холодницкий, но вручил следователь прокурор. По мнению суда, это нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Среди прочего, суд отметил, что в заседаниях не подтвердилась версия следствия о незаконном информационном воздействии Труханова и его подчиненных на депутатов Одесского городского совета, о сговоре между фигурантами дела.

Суд также пришел к выводу, что депутатов не ограничивали в ознакомлении с проектом решения о покупке здания за городские средства и в выступлении во время рассмотрения этого проекта.

Кроме того, решение горсовета о покупке здания, по мнению суда, "полностью соответствовало интересам территориальной общины".

Меры пресечения, выбранные для обвиняемых, и арест их имущества суд постановил отменить.

Также будет отменен арест 92,659 миллионов гривен, которые находятся на счете фирмы-продавца "Девелопмент Элит" и были арестованы как вероятно незаконно заплаченные горсоветом.

У сторон есть 30 дней для обжалования приговора в апелляционной инстанции. Приговор вступит в силу только после того, как завершится рассмотрение апелляции, или если жалоба будет подана.

Напомним: 4 июля суд начал зачитывать приговор Труханову и другим фигурантам дела.

8 июля стало известно, что суд признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.

Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.

Прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы, остальных фигурантов – к 7-11.
Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.

В то же время, Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать дело по настоящим контроллерам фирм, которые продавали Одессе здание "Краяна".

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суд, оправдание, Труханов
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