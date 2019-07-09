Войти | Зарегистрироваться
14:28

вторник,
09 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дело Ефремова перенесли в Киев

09.07.2019 / 13:20
Рассмотрение дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в совершении государственной измены, перенесли в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Пресс-служба Верховного суда в комментарии УП: "Апелляционную жалобу по поводу сроков содержания под стражей Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Такое решение  вынес Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда".

Адвокат Ефремова Евгений Солодко в комментарии отметил: "19 июня Ефремову продлили срок содержания под стражей до 17 августа. Накануне Конституционный суд отменил норму, по которой было невозможно оспаривать продолжение содержания под стражей, если дело находится в суде. Конечно, мы сразу этим воспользовались и направили жалобу в Луганский апелляционный суд".

"Но случилось так, что у них просто не хватает судей. Поэтому Луганский апелляционный суд направил представление в Верховный суд с просьбой определить другой апелляционный суд в стране, который будет рассматривать наше апелляционное дело. Определили, что будет рассматривать Киевский апелляционный суд".

"Когда это будет – неизвестно. Нужно определенное время. Я думаю, мы будем просить применить видеоконференцсвязь, потому что зачем его (Ефремова, – ред.) этапировать по такой жаре".

"Мы в апелляции написали, что оспариваем продолжение и говорим о том, что это политическое дело, изначально надуманное. Считаем, что никакая мера пресечения к Ефремову не должна применяться".

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержалипо подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.

В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.

19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.

Источник 

суд, Ефремов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.