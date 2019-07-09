В Святогорской лавре отреставрируют Успенский собор к торжествам в честь 20-летия освящения

В Свято-Успенской Святогорской лавре начали подготовку к празднованию 20-летия освящения главного собора обители.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, торжества в честь обновленного Успенского собора пройдут 8 сентября 2020 года.

«Грядет важная дата главного храма нашей Святогорской лавры. В следующем году Успенский собор встретит 20-летие своего освящения. К празднованию этой даты в Лавре началась подготовка к наружной реставрации собора. Будет обновляться позолота на крестах и куполах, проведут покраску кровли, штукатурку и побелку фасадов Успенского храма», - рассказали в пресс-службе обители.

В связи с проведением масштабных работ по реконструкции братия Лавры просит верующих внести «посильный вклад в украшение дома Пресвятой Богородицы». Каждый желающий принять финансовое участие в реставрации Успенского собора, может перечислить средства на реквизиты, указанные на сайте обители.

Успенский собор Свято-Успенской Святогорской лавры — главный храм обители — построен в 1859-1868 годах. После закрытия монастыря советской властью в 1922 году, соборный Успенский храм был перестроен под кинотеатр. Началом воскресения святыни стал 1992 год, когда Святогорская обитель вновь была открыта, несмотря на размещение в большей части монастырских построек санатория имени Артема. Основные восстановительные работы, начатые в Успенском соборе в 1995 году, были завершены к 2000-му году. 8 сентября 2000 года Успенский собор Святогорской лавры освятил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан).