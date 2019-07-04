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Кременчугский судоходный шлюз впервые освятили священники УПЦ

04.07.2019 / 19:59
Кременчугский судоходный шлюз впервые освятили священники УПЦ
Кременчугский судоходный шлюз Источник: Центр информации УПЦ
Кременчугский судоходный шлюз был сдан в постоянную эксплуатацию в мае 1964

Кременчугский судоходный шлюз впервые освятили священники Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, 1 июня по приглашению начальника отделения подразделения Кременчугского судоходного шлюза Владимира Радула в Светловодске впервые за 60 лет совершено освящение объекта.

Чин освящения совершил клирик Свято-Михайловского храма Светловодска иерей Виталий Рачиба.

Кременчугский судоходный шлюз был сдан в постоянную эксплуатацию в мае 1964 года. На КСШ базируется водолазный бот «Малахит», который проводит водолазные обследования гидротехнических сооружений.

Источник: Inpress.ua
упц, шлюз, УПЦ МП
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