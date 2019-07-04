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Клюев с 2014 формально отсутствовал в Украине только 9 дней

04.07.2019 / 17:49
Согласно данным пограничников, экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, который является кандидатом в нардепы на выборы в Верховную раду, с 2014 года отсутствовал в Украине только 9 дней.

Такие данные были предоставлены Госпогранслужбой в Центральную избирательную комиссию.

Отмечается, что Клюев находился за границей с 1 по 11 января 2014 года.

"Клюев пребывал за границей Украины с 1 по 11 января 2014 года. Другой информации по поводу пересечения Клюевым границы за последние пять лет в базе данных Госпогранслужбы нет", - сказал источник, добавив, что ЦИК дважды обращался к пограничникам по этому вопросу.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила дополнительную информацию относительно экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также направил ЦИК разъяснение по Клюеву. В письме, направленном комиссии, говорится о том, что Андрей Клюев покинул территорию Украины в 2014 году вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Источник 

ЦИК, Клюев
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