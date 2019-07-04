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СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

04.07.2019 / 19:08
И.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя ВР Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - сообщает пресс-центр СБ Украины на странице Службы в соцсети Фейсбук в среду, 3 июля.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Источник 

СБУ, Шарий, Кузьмин, Клюев
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