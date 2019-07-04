У ГПУ есть доказательства пребывания Клюева в России

Об этом говорится в сообщении на странице Генпрокуратуры в Facebook, в котором отмечается, что ГПУ предоставила исчерпывающую информацию на запрос ЦИК в отношении Клюева и бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.

"Также в письме подчеркивается, что в материалах уголовных производств имеются фактические данные о пребывании Андрея Клюева в Российской Федерации", - говорится на странице Генеральной прокуратуры.

В ГПУ уточняют, что 21 июня направили в ЦИК письмо относительно пребывания Клюева за пределами территории Украины. В письме указано, что Генпрокуратура расследует уголовное производство и Клюеву сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, которые заключались в том, что он, находясь на должности Секретаря СНБОУ, организовал незаконное препятствование сотрудниками милиции 30 ноября 2013 проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций на Майдане Независимости в г. Киеве, а также превышение служебных полномочий, работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств и болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, в результате чего более 120 граждан, в том числе студенты и журналисты, получили телесные повреждения.

Напомним, 2 июля в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция "Терпеть больше нельзя" против решения ЦИК о регистрации кандидатами в депутаты экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блоггера Анатолия Шария.

Центральная избирательная комиссия 2 июля во исполнение решений Верховного суда зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблоггера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Ранее Клюеву и Шарию было отказано в регистрации в связи с не соблюдением ими нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

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