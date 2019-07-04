В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

В полиции отметили, что 2 июля около 21:05 в Хортицкий райтдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии – она получила 90 процентов ожогов туловища, головы и конечностей.

Следователи установили, что девушку поджог 29-летний мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт на фоне ревности.

Прогнозы медиков относительно пострадавшей неутешительные. Ее поджигатель также получил ожоги рук. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

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