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Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

02.07.2019 / 14:55
Парламентский комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде Украины приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник, 1 июля, в Киеве.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко, РФ должна выполнить семь резолюций.

Источник 

Рада, ПАСЕ, пленные моряки
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