Филарет о сотрудничестве с КГБ: Мы выполняли законы советской власти, но веру не продавали

Священники, которые во времена Советского Союза сотрудничали с КГБ не совершали греха.

Об этом сообщил глава УПЦ КП Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, передает «Страна».

«Сотрудничество с КГБ – не грех. Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали», - сказал Филарет.

По его словам, многие священники шли на смерть ради своей веры.

«Когда меня в первый раз вызвали офицеры КГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть», – сказал Филарет.