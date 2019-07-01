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Мораторий на землю обошелся Украине за год в $22 млрд

01.07.2019 / 13:50
Вследствие запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году ВВП Украины потерял $22,5 млрд, что на 17% выше его фактического уровня.

Такие данные подсчитали в материале для «Экономической правды» представители Киевской школы экономики.

Проанализировав влияние земельного моратория, экономисты также пришли к выводу, что данный запрет следует рассматривать как «значительный структурный перелом», который существенно ударил по аграрному сектору страны, сдвинув его на существенно низший уровень развития. По подсчетам экспертов, в прошлом году сельское хозяйство нашей страны могло бы сгенерировать около $35,8 млрд добавленной стоимости вместо фактических $13,3 млрд.

В своем анализе экономисты пытались получить «чистое» влияние моратория, учитывая группу факторов, которые могли бы влиять на продуктивность в секторе. Например, брали во внимание льготное налогообложение, интеграцию с ВТО и Евросоюзом, макроэкономическую ситуацию, влияние аграрной политики, финансовый кризис 2008 года, аннексию Крыма и пр.

Напомним, что запрет на куплю-продажу сельскохозяйственных земель с 2001 года в Украине продолжали уже десять раз. Мораторий касается 66% территории страны. 7 февраля вновь вступил в силу закон о его продлении до 1 января 2020 года.

Источник 

земля, мораторий
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