Стала известна стоимость парламентских выборов

Об этом рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

«На сегодняшний день утверждено 1,9 млрд грн», — сказал он.

Он отметил, что сумма не является окончательной, так как еще не подписаны договора.

Замглавы ЦИК также уточнил, что из общей суммы планируется выделить на пакеты со специальной системой защиты 362,3 тыс. грн, на услуги по доставке и изготовлению пломб — 594,3 тыс. грн, на журналы для регистрации документов — 621 тыс. грн, а на изготовление бюллетеней — 281,8 млн грн.

Напомним, что первый тур выборов президента, который состоялся 31 марта 2019 года, обошелся бюджету почти в 2,4 млрд грн. Из них на печать бюллетеней было потрачено почти 166,4 млн грн, что значительно дешевле, чем для предстоящих парламентских выборов.

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