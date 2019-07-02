Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

С 1996 года по июнь 2019 года всю производимую в стране э/э покупало госпредприятие "Энергорынок", оно также продавало ее независимым поставщикам и региональным энергосбытовым компаниям, для поставки конечным потребителям.

В новой модели "Энергорынок" теряет свои функции. После полного погашения дебиторской задолженности оно будет ликвидировано. Продажа э/э с 1 июля 2019 года осуществляется по прямым двусторонним договорам (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками. Предполагается, что по ДД будет реализовываться 70-80% всей потребляемой в стране э/э.

Помимо этого, вводятся биржевые сегменты – рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР), где можно приобрести объемы э/э, необходимые для покрытия потребления следующих суток, а также оперативно купить/продать необходимых объемы в течение суток соответственно. За организацию этих сегментов рынка отвечает выделенное из "Энергорынка" ГП "Оператор рынка". По его прогнозу, на биржевых сегментах во втором полугодии 2019 года будет реализовываться около 20% всей потребляемой в стране э/э. Стоимость э/э на этих сегментах формируется по принципу "спрос-предложение". Для сдерживания неконтролируемого роста цены э/э на указанных сегментах, по решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на переходной период в девять месяцев установлены ограничения (price caps). В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составляет 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) – 2048,23 грн за МВт (без НДС).

НЭК "Укрэнерго" как оператор системы передачи (ОСП) отвечает за функционирование балансирующего рынка – на его платформе рассчитывается стоимость небелансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Предусмотрен также рынок вспомогательных услуг, где будет обеспечиваться оплата услуг генерирующих компаний за резервные мощности и пр.

Согласно принципам работы рынка, самая низкая цена э/э будет устанавливаться по ДД, дальше средняя стоимость ресурса будет расти в такой последовательности: РСВ, ВСР, балансирующий рынок. Для предотвращения роста цен на э/э для населения Кабинет министров утвердил механизм публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation). НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обязаны продавать, соответственно не более 90% и 35% своей э/э по предельным ценам (их среднему тарифу за март-май 2019 года) по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах. Ее покупателями выступают ОСП, операторы системы распределения и "Гарантированный покупатель" (госпредприятие, создаваемое на базе "Энергорынка", одной из его основных функций является гарантия выкупа э/э по "зеленым" тарифам). "Гарантированный покупатель" будет реализовывать э/э по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ), а те впоследствии – населению.

С целью запуска с 1 июля новой модели рынка э/э накануне была осуществлена часть операций. В частности, 30 июня состоялись первые торги на РСВ (продажа объемов, которые будут потреблены 1 июля). В торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" было продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч, в торговой зоне "Бурштынский остров" реализовано 9,435 млн кВт-ч в среднем по 1776 грн за МВт-ч. Также стартовали торги на ВСР. В дальнейшем операции будут проходить ежедневно.

Первые торги по продаже для целей PSO состоялись 27 июня на Украинской энергетической бирже (УЭБ). НАЭК реализовал 4 млн 144,824 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 566,70 грн/МВт-ч (здесь и далее без НДС), ЧАО "Укргидроэнерго" – 138 МВт-ч э/э пиковой нагрузки по цене 673,76 грн грн/МВт-ч.

Данные о расчетах на балансирующем рынке на данные момент пока неизвестны.

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