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Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"

18.06.2019 / 11:52
На пресс-конференции в Житомире Борислав Розенблат заявил, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными.

"Все это было прямое преследование моей политической деятельности. Я об этом заявлял с первого дня, как только это произошло. Я говорил, что это провокация, что те преступления, записи - это все были манипуляции", - заявил нардеп.

Розенблат заявил, что готовит иск против НАБУ на возмещение морального и материального ущерба в размере 100 млн грн, которые в случае получения обещает перечислить на ремонт житомирских дорог.

"Эти убытки я выношу в размере 100 млн грн. Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали мое имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь. Но для меня не главное деньги, а главное мое чистое имя, эти деньги я переведу, если суд примет законное решение, на управление капитального строительства г. Житомира. Чтобы в нашем городе сделать дороги и все те меры, в которых сегодня так нуждается наш город Житомир", - отметил он.

Напомним: НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.

8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.

В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Источник

суд, Розенблат, янтарное дело
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