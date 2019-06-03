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Британская оппозиция обвинила Трампа во вмешательстве в демократию

03.06.2019 / 16:17
Поддержка бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона со стороны президента США Дональда Трампа является неприемлемым вмешательством во внутренние дела.

Об этом заявил лидер британских лейбористов Джереми Корбин, передает Reuters.

В частности, Корбин заявил, что следующего британского премьера "должен выбирать не американский президент".

"Попытка президента Трампа решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, - это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию нашей страны. Следующего премьер-министра должен выбирать не американский президент, не 100 тысяч нерепрезентативных членов Консервативной партии, а британский народ на всеобщих выборах", - добавил Корбин.

Напомним, ранее Трамп публично поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону.

Отметим, Джонсон еще должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из Европейского союза.

Источник 

Британия, Трамп
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