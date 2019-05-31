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Стало известно, что хотят делать в "Межигорье" и сколько планируют зарабатывать

31.05.2019 / 16:54
Компания, которая выиграла конкурс на управление резиденцией "Межигорье", говорит, что будет сохранять ее территорию в надлежащем виде.

А также развивать природу, туризм, научные исследования и способствовать социально-экономическому развитию территории.

Об этом говорится в документах фирмы "Скомпани", обнародованных Нацагентством по менеджменту и розыску активов.

Будущий победитель решил разделить резиденцию на зоны, в частности, историко-культурную, массово-зрелищную, пляжную, зону отдыха и прогулок, оздоровительно-спортивную, ресторанную, детскую и другие.

Все исторические памятники обещают оставить в публичном доступе для посещения туристами.

На территории резиденции хотят проводить концерты, фестивали, выставки, лектории и тому подобное.

Над открытием ресторана в здании-корабле "Галеон" должны работать рестораторы Евгений Клопотенко и Анна Герман. Там хотят сохранить нынешний дизайн, но "сделать его украинским – с акцентом на меню из локальных продуктов и трендовыми технологиями".

В то же время, в ответ на запрос "Украинской правды" в пресс-службе Клопотенка опровергли договоренности с "Скомпани" и назвали их заявления фейком.

Ресторатор Анна Герман в комментарии УП подтвердила сотрудничество с "Скомпани" и сказала, что лично вела предварительные переговоры с Клопотенко.

Также, по плану, на территории будет работать фуд-корт зона, где будет размещено до 15 пунктов торговли.

"Скомпани" говорит также о "социальной миссии" и необходимости сделать "Межигорье" доступным для людей с инвалидностью, одиноких и немощных стариков.

В резиденции беглого президента Виктора Януковича хотят сделать инклюзивный лагерь для детей с инвалидностью.

Также победители конкурса называют своим партнером известный благотворительный фонд "Жизнелюб" и хотят вместе проводить мероприятия для пенсионеров и малообеспеченных людей.

УП обратилась к "Жизнелюбу" за подтверждением этой информации.

В своей программе "Скомпани" вспоминает благотворительную барахолку "Кураж Базар", которая регулярно проходит в Киеве.

В то же время, арт-директор "Кураж Базара" Наталья Арзамасцева заверила "Украинскую правду", что организаторы барахолки не имеют никаких договоренностей по "Межигорью".

В оздоровительно-спортивной зоне обещают создать "открытые пространства под игровые и учебные площадки, спортивные площадки", в детской – "современные детские площадки на открытых полянах".

В лаборатории, которая есть на территории президентской резиденции, хотят исследовать продукты питания для граждан Украины и туристов.

Для получения дохода фирма-победитель собирается привлекать туристов (от 200 тысяч до 9 миллионов гривен в год), сдавать в аренду объекты и отдельные локации (от 50 до 600 тысяч), предоставлять гостиничные услуги (от 40 до 150 тысяч).

Также новый управляющий рассчитывает на заработок от реализации товаров, выполнения платных работ и услуг, рекреационных услуг и проведения специальных услуг.

20% прибыли "Скомпани" хочет забирать себе. Другая часть, в соответствии с законодательством, должна направляться в государственный бюджет.

Своими партнерами по социальной программе фирма называет комплексную детско-юношескую школу "Восход", спортивный клуб "MEGA GYM" и фитнес-клуб "Колизей", благотворительный проект "Жизнелюб", концертную агентство "PMK event agency" и компанию Смарт Ивент Украины.

Напомним:

Накануне арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управителя.
Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".

Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.

Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и меняли его условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.

"Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.

Источник 

Межигорье
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