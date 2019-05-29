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Опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в 1676-1686 годах

29.05.2019 / 11:00
Опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в 1676-1686 годах
Значительная часть документов ранее не публиковалась Источник: Седмица
Согласно текстам опубликованных документов, Московскому Патриарху Иоакиму было передано без ограничений право рукополагать киевских митрополитов

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» выпустил сборник материалов «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. 1676-1686 гг. Исследования и документы».

Новое издание является наиболее полным собранием архивных документов, освещающих данное историческое событие, сообщает «Седмица».

Как отмечают авторы сборника, «воссоединение Киевской митрополии с Русской Церковью в 1686 г. не только спасло украинское православие, но и позволило восстановить церковное единство Святой Руси, дало мощный импульс к развитию богословия и образования в единой Русской Церкви».

«Авторитетность актов 1686 г. не подвергалась сомнению ни в одной из Поместных Православных Церквей, и сама Константинопольская Церковь безоговорочно признавала полноту юрисдикции Русской Церкви над Киевской Митрополией», — напомнили они.

Согласно текстам опубликованных документов, Московскому Патриарху Иоакиму было передано без ограничений право рукополагать киевских митрополитов, и это право принадлежит и его преемникам, а в целом «митрополия Киевская да будет подчинена святейшему патриаршему престолу Московскому».

«В отличие от тенденциозных попыток анализа разрозненных источников настоящее издание представляет собой полную, исчерпывающую выборку из архивов за 1676-1686 гг. по теме воссоединения Киевской Митрополии с Русской Церковью. Значительная часть вошедших в сборник документов ранее не публиковалась», — отмечают исследователи.

Кроме того, тексты документов содержат свидетельства о тяжелом положении православных на территории Польши и Литвы, бесценные сведения о всех этапах переговоров, приведших к восстановлению единства Русской Православной Церкви, а также грамоты и деяния Константинопольского Патриархата.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Церковь, Киевская митрополия
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