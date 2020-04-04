В РПЦ во время пандемии предлагают верующим подавать записки онлайн

Из-за карантина православные храмы не разорятся, но параллельно с резким сокращением доходов, Церкви придется сокращать и расходы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Где-то, может быть, удастся наладить подачу поминальных записок онлайн и перечисление пожертвований онлайн. Только очень важно, чтобы нигде не появлялись никакие прайс-листы: это стоит столько-то, а это — столько-то. Пожертвования могут быть только добровольными, и сумма должна определяться самим жертвователем. И если он вообще ничего не может пожертвовать, то и это не должно быть препятствием для принятия от него поминальной записки», - сказал он.

По словам митрополита Илариона, службы в монастырях и на приходах не останавливаются ни на день.

«Сейчас много дезинформации по этому поводу. Вот где-то даже со ссылкой на меня написали, что таинство Причастия не будет совершаться. Это не так, я такого не говорил. Все богослужения и все таинства совершаться будут. А вот вопрос о допуске верующих в храмы будет решаться в каждом регионе и в каждой епархии по-разному — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Где-то может возникнуть ситуация, что придется служить при закрытых дверях. Где-то могут допустить одновременное присутствие небольшого числа верующих», - отметил митрополит РПЦ.