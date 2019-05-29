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АМКУ открыл дело относительно антиконкурентных действий НКРЭКУ

29.05.2019 / 11:56
Антимонопольный комитет Украины открыл дело о совершении Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), антиконкурентных действий органа власти.

Антимонопольный комитет Украины открыл дело о совершении Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), антиконкурентных действий органа власти путем предоставления части производителей э/э преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, что может привести к искажению конкуренции на рынках э/э.

Об этом сообщило издание "Наши гроши" со ссылкой на копию распоряжения АМКУ от 20 мая за подписью госуполномоченной Марии Нижник.

Дело №128-26.13/66-19 открыто в связи с нарушением, запрещенным пунктом 3 статьи 50 и абзацем 7 части 2 статьи 15 Закона "О защите экономической конкуренции".

Открывая дело Нижник ссылается на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), предоставленную АМКУ в апреле 2019 года.

НАБУ считает, что выявило негативные следствия действий НКРЭКУ по применению принятого регулятором в 2016 году Порядка формирования прогнозной оптово-рыночной цены на э/э (№289). В частности, бюро полагает, что действия НКРЭКУ могли привести к предоставлению преимуществ производителям, работающим по ценовых заявкам (тепловым электростанциям – ИФ).

Как сообщалось, в середине апреля Нижник отказала НАЭК "Энергоатом" в открытии дела относительно возможного нарушения конкурентного законодательства НКРЭКУ.

АМКУ 28 декабря 2018 года закрыл дело, возбужденное по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

Источник 

НКРЭКУ, Антимонопольный комитет Украины
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