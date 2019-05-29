АМКУ открыл дело относительно антиконкурентных действий НКРЭКУ

Антимонопольный комитет Украины открыл дело о совершении Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), антиконкурентных действий органа власти путем предоставления части производителей э/э преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, что может привести к искажению конкуренции на рынках э/э.

Об этом сообщило издание "Наши гроши" со ссылкой на копию распоряжения АМКУ от 20 мая за подписью госуполномоченной Марии Нижник.

Дело №128-26.13/66-19 открыто в связи с нарушением, запрещенным пунктом 3 статьи 50 и абзацем 7 части 2 статьи 15 Закона "О защите экономической конкуренции".

Открывая дело Нижник ссылается на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), предоставленную АМКУ в апреле 2019 года.

НАБУ считает, что выявило негативные следствия действий НКРЭКУ по применению принятого регулятором в 2016 году Порядка формирования прогнозной оптово-рыночной цены на э/э (№289). В частности, бюро полагает, что действия НКРЭКУ могли привести к предоставлению преимуществ производителям, работающим по ценовых заявкам (тепловым электростанциям – ИФ).

Как сообщалось, в середине апреля Нижник отказала НАЭК "Энергоатом" в открытии дела относительно возможного нарушения конкурентного законодательства НКРЭКУ.

АМКУ 28 декабря 2018 года закрыл дело, возбужденное по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

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