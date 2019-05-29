ЕС может выделить Украине 500 млн евро, если утвердят проверку электронных деклараций

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом рассказал Кристиан Даниельсон, гендиректор директората NEAR Еврокомиссии, на встрече с журналистами в Киеве.

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - заявил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил в разговоре с "Европейской правдой", что он проговаривался на нескольких встречах.

Представитель ЕК напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также отметил несколько условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполнеными.

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации", - заявил он.

"Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", - подчеркнул Даниельсон.

Необходимо заметить, что система проверки электронных деклараций является давним требованием со стороны ЕС, Украина длительное время не выполняет его, несмотря на собственные многократные обещания.

В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" Даниельсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердила четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

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