Войти | Зарегистрироваться
10:22

среда,
29 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019

29.05.2019 / 09:02
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Эксперты государственного и негосударственного сектора экоомики, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 - на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%.

В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу экспертами также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году.

В свою очередь, согласно оценкам молодежи, принимавшей участие в дискуссии, рост потребительских цен ожидается на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% в 2020 году, 9,8% в 2021 году и 8% в 2022 году.

По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки.

Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие: усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Напомним, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Тем временем, Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

Источник 

 

ВВП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 мая
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.