Садовой заявил, что его хотят снять с мэрства

"Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", – написал он в Twitter.

"Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", – заявил Садовой.

По его словам, также активизируются различные "активисты с уголовными корнями, чтобы имитировать протесты".

"Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?", – заявил Садовой

"Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" депутатов от БПП с Вами не согласовывали", – добавил мэр Львова.

Источник