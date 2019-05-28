Песков: позиция РФ по вопросу задержанных украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала

Их судьбу решит суд, заявили в Кремле.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос "Ведомостей", не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.

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