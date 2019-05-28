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Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах

28.05.2019 / 13:17
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать "всем, кроме БПП".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, будет ли он "мочить" БПП, Коломойский ответил, что ему "не надо их мочить".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь.

И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - считает олигарх.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".

На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…".

Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти – и сколько он там наберет?".

На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?".

При этом, олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.

Он считает, что Аваков "точно останется министром, если никуда не пойдет".

"Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант", - сказал олигарх.

"Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Все испортил Пете. Он всех устраивает. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают как на президентских", - ответил Коломойский на вопрос, устраиваит ли Аваков Зеленского.

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

Источник

выборы, Коломойский
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